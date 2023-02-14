BM: Esad, insani yardım için iki yeni sınır kapısı açmayı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın depremlerin ardından ülkeye uluslararası yardımların ulaşabilmesi için Türkiye’den Suriye’ye iki yeni geçiş noktası açmayı kabul ettiğini duyurdu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, silahlı grupların kontrolünde olan Türkiye sınırındaki Bab el-Selam (Öncüpınar) ve El Rae (Çobaney) kapılarının açılacağını belirtti. Sınır kapılarının, üç ay süreyle açık kalacağı aktarıldı.

Guterres tarafından yayınlanan açıklamada, BM'nin insani yardımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’in Esad'la görüştüğü ve Esad'ın sınır kapılarını açma konusunda hemfikir olduğunu bildirdiği belirtildi. Henüz, Şam yönetiminden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Gazete Duvar