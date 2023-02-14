Türkiye'deki depremde can kaybı 31 bini aştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.
'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.
Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.
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