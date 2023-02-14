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14 Şub 2023 08:49

Türkiye'deki depremde can kaybı 31 bini aştı

Türkiye'deki depremde can kaybı 31 bini aştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde olan ve 10 ili etkileyen iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve depremzedelere yardım çalışmaları devam ediyor. Felakette can kaybı 31 bin 643'e yükseldi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 31 bin 643 kişinin hayatını kaybettiğini, 158 bin 165 kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Çeşitli ülkelerden Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.
 

News Code 1907636

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