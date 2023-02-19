Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkileri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, afetzedelere yardım faaliyetleri yoğunlaşıyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bu illerde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Depremden etkilenen Elazığ'ın da afet bölgesi olarak değerlendirileceği bildirildi.

AFAD Başkanı Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 bin 642 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Deprem bölgesinden diğer illere tahliye işlemleri devam ettiğini belirten Sezer, "430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 723 kişiyi kamu misafirhanelerinde ve otellerde misafir ediyoruz." dedi.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Sezer, "Şu anda yüzde 50'nin üzerinde bir hasar tespit çalışması yapıldı. Kısa bir zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak." diye konuştu.

Kaynak: Sputnik