Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sputnik'e göre, AFAD, depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildiriliyor.
Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sputnik'e göre, AFAD, depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildiriliyor.
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