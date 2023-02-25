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25 Şub 2023 14:44

Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Niğde'de 5.3 büyüklüğünde deprem

Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Niğde'nin Bor ilçesinde saat 13.27'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sputnik'e göre, AFAD, depremin yerin 7 kilometre derininde gerçekleştiğini duyurdu. Depremin çevre illerden de hissedildiği bildiriliyor.

News Code 1907859

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