Türkiye depreminde son durum

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, depremin etkilediği illerin tümünde depremzedelere yardımlar devam ediyor.

AFAD, "Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41 bin 20 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" açıklamasını yaptı.

Artçı sarsıntı sayısı da 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sezer, Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde de arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.