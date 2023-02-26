İran Maden ve Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Omid Galibaf, "İran yakında Rusya'ya otomobil ihraç edecek" dedi.

Galibaf, İran'ın en büyük iki otomobil üretici şirketi olan İran Khodro ve Saipa'nın gerekli izin belgelerini aldıktan sonra Rusya'ya otomobil ihraç edeceğini söyledi.

Galibaf, 45 bin otomobilin Rusya'ya ihraç edilmesi için anlaşma yapıdığını belirtti.

İran Otomobil Parçaları Üreticileri Birliği Başkanı Muhammedrıza Necefi Meneş, "Rusya’ya 300 milyon dolar değerinde otomobil ihracatına ilişkin Belaruslu firma ile mutabakat zaptı imzalandı” demişti.