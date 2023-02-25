İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakıri Kolombiya'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Latin Amerika turu kapsamında Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı ziyaret etti.

Bakıri bu ziyaret sırasında Kolombiyalı mevkidaşı ile bir araya geldi.

Bu görüşmede siyaset, ekonomi, bilim ve teknoloji, kültür ve turizm alanlarında işbirliğini geliştirme yolları ele alındı.

Görüşmede ayrıca iki ülkenin uluslararası meselelerdeki tutumları ve nükleer müzakerelerin son durumu ele alındı.

Bakıri ilaveten Tarım Bakanı da dahil olmak üzere bazı diğer Kolombiyalı yetkili ile görüştü.