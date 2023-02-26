İran'dan Bolivya’ya diplomatik ziyaret

Latin Amerika ziyareti kapsamında Bolivya’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, ülkenin Dışişleri Bakanı Rogelio Mayta ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile ayrı ayrı görüştü.

Bakıri, Dışişleri Bakanı Mayta ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaparak, Bolivya'dan çok taraflılığa dayalı yeni bir dünya düzeninin yaratılmasına katılmasını istedi.

İran tarafının önerisini memnuniyetle karşılayan Bolivyalı Bakan, iki ülke arasındaki ilişkileri "iyi ve dostane" olarak değerlendirdi.

Rogelio Mayta, her iki ülkenin de insan hakları ve emperyalizme karşı mücadele konularında birbirini desteklediğini kaydetti.

Ali Bakıri, Bolivya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile yaptığı görüşmede İran'ın ekonomi dahil çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmek istediğini ifade etti.