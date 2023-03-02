AB, Rus petrol ürünlerini Fas ve Tunus üzerinden alıyor

Ukrayna krizini gerekçe göstererek Rus Petrol ve gaz ürünlerine ambargo uygulayan Avrupa Birliği, üçüncü ülkeler üzerinden Rus petrol ürünleri almaya devam ediyor.

Doğrudan Rusya’dan petrol ürünleri alımını yasaklayan Avrupa Birliği, Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden Rus petrol ürünleri alıyor. Bu iddia, The Wall Street Journal tarafından haberleştirildi.

Batılı devletlerin Rusya’ya uyguladıkları yaptırımlar, Rusya’yı petrol ihracatını alternatif pazarlara yönlendirmeye zorladı.

Özel askeri operasyonun başlamasından önce, Rusya'nın petrol ürünleri ihracatının yaklaşık %60'ı Avrupa ülkelerine yapılıyordu. Ancak 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Rusya'dan akaryakıt ve fueloil için tavan fiyat uygulaması yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte Rusya’nın Kuzey Afrika ülkelerine petrol ürünleri ithalatı rekor düzeyde arttı.

Rusya’nın 2021 yılında yaklaşık 600 bin varil olan Fas’a petrol ürünleri ithalatı, rekor seviyelere ulaşarak 7,5 milyon varile yükseldi.

Aynı şekilde Tunus da geçen yıl Rusya'dan ithalatını artırdı ve bu yılın Ocak ayında 2,8 milyon varil Rus petrol ürünü aldı.

Tunus, Şubat ayında tahminlere göre bu rakamı 3,1 milyon varile çıkardı.

Uzmanlar Ocak ayında Kuzey Afrika ülkelerinin Rusya'dan petrol ürünleri alımlarındaki artışı, yaptırımlar nedeniyle ticaret koridorunun tamamen ortadan kalkmasıyla açıklıyor.

Kuzey Afrika ülkelerinin geçen yıl petrol ürünleri tüketiminin 20 kattan fazla artması pek olası değil.

Uzmanlar, bu büyüklükte petrol ürünleri alımının büyük olasılıkla Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden Avrupa Birliğine gönderildiği yorumunu yapıyor.

Kaynak: Rushaber