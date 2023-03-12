5. İran-Irak ortak Komisyonu Toplantısı düzenlenecek

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 5. İran-Irak ortak Komisyonu Toplantısı'nın Irak'ın Başkenti Bağdat'ta düzenleneceği bildirildi.

Bugün başalayacak toplantının 14 Mart'ta sona ereceği açıklandı.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan İran heyetinin toplantıya katılmak üzere Ekonomi Bakanı Seyyid İhsan Handuzi'nin başkanlığında Bağdat'a gideceğini duyurdu.

Seferi toplantıda, bankacılık, ulaşım, transit, tarım, yatırım, ticaret, teknik ve mühendislik, enerji, bilim, spor vb. gibi çeşitli alanlarda önemli konuların ele alınacağını ve ikili işbirliğini derinleştirme alanında çeşitli belgelere imza atılacağını söyledi.

4. İran-Irak ortak Komisyonu Toplantısı Aralı 2020'de Tahran'ın ev sahipliğinde düzenlenmişti.