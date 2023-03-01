Erdoğan'dan seçim tarihi mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanalar şöyle:

'Ülke olarak her ne kadar birisi veya birileri kabul etmese de asrın felaketi diye nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile 11 bin 400'ün üzerinde sarsıntılar yaşadık. Depremleri hala da yaşamaya devam ediyoruz.

Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır

İçinden geçtiğimiz sürecin normal bir durum olmadığını dünyadaki tüm bilim insanları söylüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdadır. Bize düşen görev deprem öncesi altyapısı ile yolları hastaneleri ile güvenli yerleşim yerleri inşa etmektir. Deprem yaklaşık 500 kilometrelik bir çapa sahip alandaki 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi.

203 bin 958 bina yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı durumda

Depremde yıkık acil yıkılacak ağır hasarlı 203 bin 958 binada 583 bin 628 bağımsız bölüm var. Bunların yüzde 98'i de 2000 öncesi yapılan binalar. Sadece yıkık durumdaki bina 31 binin bağımsız bölüm sayımız 89 binin üzerindedir.

Birilerinin hükümetin de yıkıntılar altında kalmasını ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz

Kimi eksiklikler aksaklıklar yaşanmıştır ama herkes şahittir ki var gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yardımını koştuk. Birilerinin devletin ve hükümetin de yıkıntılar altında kalmasını adeta ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruz. Tüm işler yoluna girince bunlar da hemen eski kimliklerine büründüler.

Bu sirk cambazları acaba bölgeye kaç kere gitti

Bütün bu sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bugüne kadar kaç kere gittiler? Şahsım ve Cumhur İttifakı olarak bölgeye iki kez gittik.

Birilerini asker üzerinden çeşitli kurumlarımız üzerinden kısır tartışmalar açmaya çalışmalarına bakmayın. Bölgeyi görenler verilen mücadelenin büyüklüğünü çok iyi biliyor.

Muhalefete tepki

Sorulması gerken hesapları da adli iader siyasi olarak sormak boynumuızın borcudur. Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi söylüyor ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir sen anlamazsın. Sen önce kendini düzelt.

'Seçim 14 Mayıs'ta' mesajı

Bu millet vakit geliyor 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Asla bu tür kuru sıkı atanlara prim vermecektir. Onlar deprem bölgesine gidip sadece konuşacak poz verip dönecek. Şu anda biz can derdindeyiz onlar ise mal derdinde. Şimdilik not ediyoruz vakti gelince bu notları açıklayacağız. Adaylık kavgasından milletin dertleriyle dertlenemeyenlerin kendi sığ dünyalarıyla baş başa bırakıyoruz.'

Kaynak: CRI Türkçe