Erdoğan seçim kararnamesini imzaladı

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kararını imzaladı.

Erdoğan, "Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kararı imzalamasının ardından konuşan Erdoğan, "14 Mayıs süreci, kısır siyasi çekişmelerin, yalan, iftira kampanyalarının mecrası haline dönüştürülürse, 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, "Seçim çalışmalarında hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz" dedi.

Seçimin yenilenmesi kararının Resmi Gazete’de yayınladığı gün Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) toplanacak. YSK’nın birinci ve ikinci tur seçim takvimlerini belirlemesi ile seçim takvimi işlemeye başlayacak.