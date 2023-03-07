Reisi, ŞİÖ Genel Sekreteri'ni kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, İran'ın ŞİÖ'ye katılmasına değinerek, "İran'ın bu örgüte üyeliği, bölgesel işbirliğinde daha fazla hareketliliğe neden olmanın yanında üye ülkelerle ticari ilişkileri de güçlendirecektir." dedi.

İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerle işbirliğine önem verdiğini belirten Reisi, "Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye ülkelerin insan gücüne, zengin kaynaklara ve rezervlere ve geniş bir coğrafi alana sahip olması bu örgütün tek taraflılığa karşı koymada ve bölgesel ve uluslararası yakınlaşmada etkin bir rol oynaması için olağanüstü kapasiteler yaratmıştır." ifadesini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming de İran'ın örgüte katılım süreci ve Tahran'ın diğer üyelerle iyi ilişkileri hakkında bir rapor sunarak, İran'ın bölgede barış, istikrar ve kalkınma sağlanmasında önemli rol oynadığını vurguladı.

İran'ın örgüte üye olmasını memnuniyetle karşılayan Zhang Ming, "İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün yapısını iyileştirme önerileri sekretaryada takip edilmektedir" dedi.

