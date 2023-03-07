Emir Abdullahiyan, ŞİÖ Genel Sekreteri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abullahiyan, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gelen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmede, İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılma ve burada aktif rol oynama konusundaki kararlılığına ve ciddiyetine dikkat çekerek, İran'ın üyelik sürecini kolaylaştırma çabalarından dolayı ŞİÖ Genel Sekreteri'ne teşekkür etti.

Emir Abdullahiyan, "Örgütün yeni uluslararası ekonomik ve güvenlik düzenlemelerinde önemli bir rol oynayabileceğine ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin sürdürülebilir güvenliğe katkıda bulunacağına inanıyoruz." dedi.

Emir Abdullahiyan, "İran, örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için teknik, endüstriyel, teknolojik, turizm, kültürel vb. alanlarda birçok kapasiteye sahiptir." ifadesini kullandı.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming de "Şüphesiz bölgede ve dünyada güçlü ve etkili ülkelerden biri olarak İran'ın ŞİÖ'deki varlığı, örgütün amaçlarını gerçekleştirmesinde ve üye ülkelerle ilişkilerini geliştirmesinde önemli bir adım olabilir" dedi.

Zhang Ming, "İran'ın uluslararası zorluklarla mücadele deneyiminin örgüt üyeleri için çok yararlı olabileceğinden eminiz." ifadesini kullandı.