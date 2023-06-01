İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği Temmuz'da kesinleşecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan BRICS grubu ile ilgili olarak, "İran'ın BRICS grubuna (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) katılması için geçtiğimiz yıldan beri resmi başvuruda bulunduk. Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Reisi, BRICS üye liderlerinin webinar şeklinde yaptığı toplantısına katıldı. Ardından Cuma günü düzenlenecek olan BRICS dışişleri bakanları toplantısına davet edildik." dedi.

Emir Abdullahiyan Umman heyetinin İran ziyaretine değinerek, "Umman Sultanı'nın Tahran ziyareti Cumhurbaşkanı Reisi'nin daveti üzerine gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Reisi ile Umman Sultanı arasında son bir yılda yapılan anlaşmalar uygulandı. Geçtiğimiz yıldan itibaren iki ülke arasından ticaret hacmi iki kattan fazla arttı. Bu, Umman tarafını iki ülke arasındaki kapsamlı ortak işbirliği programını gündeme almaya teşvik etti." ifaedesini kullandı.

Bakan Emir Abdullahiyan, ayrıca İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğinin Temmuz ayında kesinleşeceğini duyurdu.

