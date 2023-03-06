ŞİÖ Genel Sekreteri Ming'den İran'a ziyaret

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Zhang Ming, üst düzey İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a geldi.

Zhang Ming Tahran temasları kapsamında İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni ile görüştü.

ŞİÖ Genel Sekreteri Ming'in İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) tam üyeliğine ilişkin tasarı, Kasım 2022'de İslami Şura Meclisi'nde kabul edildi.

Oylamada 237 milletvekilinin yer aldığı, İran’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne katılımına ilişkin tasarının 203 kabul, 3 ret ve 4 çekimser oyla onaylandığı belirtildi. Tasarıya göre, bölgesel kuruluşlarla ekonomik, kültürel, güvenlik ve siyasi etkileşimleri ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla İran hükümetinin Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye devlet statüsü kazanması için örgütün kurulmasından bugüne kadar kabul edilen 49 belgeyi imzalamasına onay verildi.

İran'ın ŞİÖ'ye üyelik süreci

2005 yılında ŞİÖ'ye gözlemci üye olarak katılan İran'ın tam üyelik süreci Eylül 2021'de başlatılmıştı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 14 Eylül 2022'de Özbekistan'ın Semerkant kentinde, İran'ın ŞİÖ'ye tam üyeliğine dair taahhüt belgesini örgütün Genel Sekreteri Zhang Ming ile imzaladığını açıklamıştı.

Şanghay İşbirliği Örgütü nedir?

Türkiye'nin "diyalog ortağı" olarak yer aldığı ŞİÖ, ilk olarak Şangay Beşlisi adıyla 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan temsilcilerinin Çin'in Şangay kentinde bir araya gelerek Sınır Bölgelerinde Askeri Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nı imzalamasıyla kuruldu.

2001'de Özbekistan'ın da katılımıyla üye sayısı 6'ya çıkan Şangay Beşlisi'nin adı Şangay İşbirliği Örgütü olarak değişti. Özbekistan, Pakistan ve Hindistan da, daha sonra tam üye olarak örgüte kabul edildi.

Afganistan, Moğolistan ve Belarus ise ŞİÖ'de gözlemci üyeler olarak yer alıyor.

Doğu’nun NATO’su olarak nitelendirilen ŞİÖ, üye ülkeler arasında askeri, ekonomik ve kültürel iş birliğini sağlamak ve özellikle güvenlik konusunda ortaklıklar geliştirmeyi amaçlıyor.