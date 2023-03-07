Reisi: Afrika ile ilişkileri geliştirmeye hazırız

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran'ın Batı Afrika ülkeleriyle ekonomik işbirliği birinci toplantısı katılımcılarıyla yaptığı görüşmede Tahran'ın Afrika ülkeleriyle, özellikle bu kıtanın batısındaki ülkelerle işbirliğini kapsamlı bir şekilde geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Afrika'nın verimli insan kaynakları ve bol rezervleri ile zengin bir kıta olduğunu belirten Reisi, "Geçtiğimiz asırlarda batılı ülkeler sömürge ile bu bu ülkelerin zenginliklerini yağmaladılar ama İran'ın Afrika ile ilişkileri geliştirmesi bu bölgenin zenginliği için değil, Afrika ulusları dahil tüm ulusların kalkınması ve refahı içindir." ifadesini kullandı.

İran ile Afrika ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin özellikle enerji, teknik-mühendislik, ulaşım, tarım ve madencilik alanlarında geliştirilmesine yönelik bu zirvenin önerisini taraflar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için etkili ve yapıcı bir önlem olarak nitelendiren Reisi, "İran ve Afrika arasındaki mevcut ticaret istatistikleri kabul edilemezdir. İran ve Batı Afrika ülkeleri yetkililerinin çabalarıyla aralarındaki işbirliği ve ekonomik ilişkilerin bundan daha fazla artması bekleniyor" ifadelerinde bulunu.

