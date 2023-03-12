Reisi, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili'ni kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'da bulunan Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reisi iki ülke arasındaki tarihine değinerek, "İran ve Özbekistan ilişkileri geliştirmek için iyi önlemler almış olsa da, karşılıklı kapasitelere göre ilişkilerin düzeyinin artırılması için daha fazla çaba gösterilmelidir." dedi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov da ülkesinin İran'la ilişkilerini kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

İki ülke arasındaki tarihi ortaklıklara değinen Saidov, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Semerkant ziyaretini iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını söyledi.

Saidov, Ortak Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun faaliyetlerini geliştirmek ve güçlendirmek için İran ile yapılan anlaşmaların yanı sıra ortak koridorların kullanılması için yapılan görüşmelere atıfta bulunarak, "Özbekistan varılan anlaşmaları uygulamak için elinden geleni yapacaktır" dedi.