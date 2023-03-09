Cumhurbaşkanı Reisi Irak Başbakanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi dün akşam Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi, bu görüşmede “İran ve Irak arasındaki sıcak ve tarihi ilişkilerin ortak kültür inançlara dayanmaktadır” dedi.

Irak Başbakanı'nın Tahran ziyareti sırasındaki ekonomi alanında imzalanan anlaşmalara da değinen Reisi, “özellikle enerji, sanayi, ticaret, finans ve bankacılık alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi gerekiyor.”ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Sudani ise “Irak hükümeti ve halkı, özellikle zor zamanlarda İranlı kardeşlerinin desteğini ve yardımını her zaman takdir etmiştir”açıklamasını yaptı.