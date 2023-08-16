İran-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu düzenlenecek

Ekonomi heyetin başında Ankara’ya giden İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasiden Sorumlu Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi, Türkiye Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak ve İran-Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu'ndan sorumlu Bakanı ile görüştü.

Görüşmede enerji, sınır pazarları, sınır iller arası işbirliği, transit geçiş, ortak ekonomik komisyon gibi iki ülkenin gündemindeki ekonomik konular ele alındı.

Seferi, İran ve Türkiye Ortak Ekonomik Komisyonu'nun 29. toplantısı yakında yapılacağını duyurdu.

Türkiye Spor ve Gençlik Bakanı Osman Aşkın Bak da İran ve Türkiye’nin ortak yönlerine değinerek, iki ülke yetkililerinin çabaları ve ciddi iradesiyle ikili ilişkilerin geliştirilmesini temenni etti.

Osman Aşkın Bak ayrıca Türkiye'nin iki ülke arasında ortak bir ekonomik komisyon kurmaya hazır olduğunu açıkladı.