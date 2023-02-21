İran ile Türkmenistan ikili işbirliğini güçlendiriyor

Geçen hafta Türkmenistan ile İran arasında önemli etkinlikler gerçekleştirildi. Türkmenistan’da İran Kültür Haftası etkinlikleri gerçekleştirildi. Bunun akabinde ise, İran İhtisas Ekonomi Fuarı, Türkmenistan’da açıldı. Söz konusu fuar pandemiden sonra yabancı ülkelerin Türkmenistan’da gerçekleştirdiği önemli sergilerden biri oldu.

Bu fuara İran’ın sanayi ve çeşitli üretim alanında faaliyet gösteren firmaları katıldı. Aynı zamanda İran Kültür Bakanı ve diğer bakanlar ile bakan yardımcıları Aşkabat’ı ziyaret etti ve bir dizi görüşmelerde bulundu.

Mühendislik, Araştırma ve Teknolojiden Sorumlu Petrol Bakan Yardımcısı Vahid-Reza Zeidifar başkanlığındaki İran heyeti, Aşkabat’ta düzenlenen İran İhtisas Ekonomi Fuarı çerçevesinde Türkmenistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Etkinliğin kapsamında İran heyeti Türkmengaz, Türkmenpetrol ve Türkmenkimya devlet kurumlarının üst düzey yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

İran tarafı, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi işbirliği teklifi sundu:

-Türkmenistan’da petrol rafinerisi inşaatı

-Türkmenistan’da petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi

- Rekabetçi fiyatlarla yüksek kaliteli yedek parça ve ekipman temini

Ayrıca, İran heyeti Türkmenistan tarafını İran’ın petrolgaz sektöründeki gelişmelerini yakından bilgi sahibi olmak üzere İran’a davet etti.

Kaynak: Atavatan Türkmenistan