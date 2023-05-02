  1. İran
2 May 2023 10:42

Ayetullah Hamanei, öğretmenlere hitap etti

Ayetullah Hamanei, öğretmenlere hitap etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Öğretmenler Günü" münasebetiyle bir grup öğretmen ile bir araya geldi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, "Öğretmenler Günü" münasebetiyle bugün bir grup öğretmen ile bir araya geldi.

Ayetullah Hamanei'nin öğretmenlere hitap ettiği görüşmede yaptığı konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- İran, İslam kimliği ve İran ulusal karakterini vatan evlatlarında canlandırmalıyız.

- Dil, milliyet ve bayrak konusu önemli konulardan biridir.

- Öğrenciler İranlı olmaktan gurur duymalıdır.

- Bugün öğretmenler topluluğunu takdir ederim. Öğretmenler ülkenin en ücra köşelerinde sessizce çalışıyorlar. Öğretmen aslında ülke geleceğinin mimarıdır.

- Kamu okullarının güçlendirilmesi önemlidir.

- Koronavirüs meselesi ve çevrimiçi öğretim ülkede eğitim işlerinin aksamasına neden oldu. Öğrencinin yüz yüze okulda bulunması için çaba gösterilmelidir.

- Devlet okullarının güçlendirilmesi önemlidir.

- Koronavirüs meselesi ve çevrimiçi öğretim ülkede eğitim işlerinin aksamasına neden oldu. Öğrencinin yüz yüze okulda bulunması için çaba gösterilmelidir.

News Code 1909031

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler