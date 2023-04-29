Ayetullah Hamanei, Irak Cumhurbaşkanı Reşid'i kabul etti

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de hazır bulundu.

Abdullatif Reşid, Cumhurbaşkaı Reisi'nin davetlisi olarak bu sabah Tahran'a geldi.

Saadabad Sarayı'nda yapılan karşılama töreni sonrası baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Reisi-Reşid görüşmesinde Tahran-Bağdat ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Reşid, Tahran ziyareti çerçevesinde İran Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Reşid'e günübirlik İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.