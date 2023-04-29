Ayetullah Hamanei, işçilere hitap etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İş ve İşçi Haftası dolayısıyla bu sabah bir grup işçi ile görüştü.

Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlenen görüşme sırasında İslam Devrimi Lideri'nin emekçilere hitap etti.

Ayetullah Hamanei'nin yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

- Hiçbir şey yapmadan servet kazanma kültürünün önüne geçilmeli.

- Ülkede yolsuzlukla mücadeleye cesaret edemeyen yetkilinin, yabancı zorbaların karşısına çıkma cesareti de olamaz.

- Halkın yanında olan hükümet ve devrimci meclisin, yolsuzluğun yedi başlı ejderhasına karşı mücadeleyi takip etmesini diliyoruz.

- Çalışma ortamında protestolar yaşandı, bildiğim kadarıyla bu protestoların bir kısmı haklı olarak yapılmıştır. Örneğin maaşların ertelenmesi veya yanlış devir işlemlerinin protesto edilmesi... Bunlar hükümetin lehine ve sistemi bilgilendirmek içindir. Bu tür durumlarda inceleme yapan sorumlu kurumlar işçilerin haklı olduğunu öğrenmiştir. Düşmanlarla sınırlarını belirleyen işçi toplulukları ise onlarla protestolardan faydalanmasına izin vermediler. Bu işçi hareketidir.

- Üretim ülke ekonomisinin direği, üretimin bel kemiği ise işçi kesimidir. Bu bel gemiğinin (işçi kesimi) zayıflamasına izin vermemeliyiz.

-İşçi kesiminin yaşam durumu düzelirse ülkenin durumu da düzelir.