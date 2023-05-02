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2 May 2023 15:54

Filisitnli mahkum Adnan'ın şehit edilmesine İran'dan tepki

Filisitnli mahkum Adnan'ın şehit edilmesine İran'dan tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Rejim'in hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesine tepki gösterdi.

Siyonist Rejim'in hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit düşmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "Bu mücahidin şehit edilmesi Filistin direnişinin haklılığını gösteriyor." dedi.

Kenani, "Siyonist Rejim’in bu Filistin vatandaşını tutuklaması ve insanlık dışı davranışı, bu rejimin son 70 yılda Filistin halkına karşı sistematik bir şekilde uyguladığı insanlık dışı ve şiddet eylemlerinin açık bir örneğidir" ifadesini kullandı.

Kenani ayrıca, "Uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarının sessizliği, Siyonist apartheid rejiminin küstah tavrının artmasına yol açacak." açıklamasını yaptı.

Siyonist Rejim hapishanesinde 87 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan şehit oldu.

News Code 1909038

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