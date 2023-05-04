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4 May 2023 11:53

Arap Birliği, Suriye için 'acil' toplanıyor

Arap Birliği, Suriye için 'acil' toplanıyor

Arap Birliği'nin, Suriye'nin kuruluşa yeniden katılımı ve Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 'acil' koduyla toplanacağı bildirildi.

Sputnik'in haberine göre Arap Birliği'nin, Suriye'nin kuruluşa yeniden katılımı ve Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 'acil' koduyla toplanacağı bildirildi.

Bir diplomat, Arap Birliği dışişleri bakanlarının pazar günü Sudan'daki kriz ve Suriye'nin bloğa yeniden kabulü konusunu görüşmek üzere acil bir toplantı yapacağını söyledi.

Adının açıklanmaması koşuluyla AFP'ye konuşan diplomat, toplantıların 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacak Arap zirvesi öncesinde gerçekleşecek olmasına dikkat çekti.

Son günlerde başkent Amman’da Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve Irak dışişleri bakanları Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile masaya oturmuştu.

Arap Birliği, Suriye'deki çatışmalar nedeniyle 12 Kasım 2011'de ülkenin üyeliğini askıya almıştı.

News Code 1909075

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