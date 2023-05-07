Suriye Arap Birliği'ne döndü

Arap Birliği dışişleri bakanları Suriye ve Sudan gündemiyle bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Arap ülkeleri dışişleri bakanlarının 12 yıl aradan sonra Suriye'nin Arap Birliği'ne şartlı olarak dönmesi konusunda anlaştığı açıklandı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sahaf da Arap ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suriye, Mısır, Irak, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, 1 Mayıs'ta 2011'de Suriye'nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasından bu yana ilk kez Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelmişti.