  1. Dünya
  2. Ortadoğu
10 May 2023 09:55

İşgal güçleri Cenin'de 2 Filistinliyi şehit etti

İşgal güçleri Cenin'de 2 Filistinliyi şehit etti

Siyonist Rejim güçleri'nin bu sabah Cenin'in güneyindeki Kabatiya'ya düzenlediği baskında iki Filistinli genç şehit oldu ve bir kişi yaralandı.

Filistin Bilgilendirme merkezinin yayınladığı bilgiye göre, işgalci Siyonist Rejim güçleri'nin bu sabah Cenin'in güneyindeki Kabatiya'ya düzenlediği baskında iki Filistinli genç şehit oldu ve bir kişi ise yaralandı.

İsrail işgal güçlerinin dün sabahın erken saatlerinde Gazze'ye düzenledikleri hava saldırılarında, Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugayları'nın 3 komutanı ile onların eşleri ile çocuklarının oluşturduğu toplamda 13 kişinin şehit oldu ve en az 20 kışı yaralandı.

News Code 1909203

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler