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9 May 2023 12:46

Gazze saldırısında şehit sayısı arttı

Gazze saldırısında şehit sayısı arttı

Siyonist İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırılarında şehit olanların sayısının 13'e yükseldiği açıklandı.

Filistin medyasına göre, İsrail işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Gazze'ye düzenledikleri hava saldırılarında, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugayları'nın 3 komutanı ile onların eşleri ile çocuklarının oluşturduğu toplamda 13 kişinin şehit edildiği, saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı haber verildi.

Şifa Sağlık Kompleksi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye olayla ilgili en son açıklamasında 17 yaşında bir genç kızın daha hayatını kaybetmesiyle saldırıda şehit edilenlerin sayısının 13'e çıktığını duyurdu. 

News Code 1909187

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