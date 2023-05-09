Gazze saldırısında şehit sayısı arttı

Filistin medyasına göre, İsrail işgal güçleri bugün sabahın erken saatlerinde Gazze'ye düzenledikleri hava saldırılarında, İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı durumundaki Kudüs Tugayları'nın 3 komutanı ile onların eşleri ile çocuklarının oluşturduğu toplamda 13 kişinin şehit edildiği, saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı haber verildi.

Şifa Sağlık Kompleksi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye olayla ilgili en son açıklamasında 17 yaşında bir genç kızın daha hayatını kaybetmesiyle saldırıda şehit edilenlerin sayısının 13'e çıktığını duyurdu.