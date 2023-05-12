Gazze saldırılarında şehit sayısı 31'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, işgalci güçlerin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 31'e yükselirken, yaralanan sayısı ise 95 olarak açıklandı.

Bu arada saldırı altındaki Gazze'den de İsrail'e bir dizi roket atıldı. Gazze Şeridi'nin çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerinin yanı sıra Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod), başkent Tel Aviv'in yakınındaki Bat Yam ve Holon gibi kentlerde saldırı alarmları çaldı.

Sosyal medyada Sderot ve Askalan'da da bazı noktalara roket isabet ettiği ve hasar oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan Siyonist Rejim, Gazze'den şu ana kadar yaklaşık 800 roket ve havan mermisi atıldığını, bunlardan 620'sinin Gazze Şeridi'ni aştığını, hava savunma sistemlerinin 179 roketi durdurduğunu paylaştı.