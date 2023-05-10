Gazze'den Tel Aviv'e roketli misilleme

Siyonistlere ait Yedioth Ahronoth gazetesinin yayınladığı haberde Tel Aviv'den önce Gazze çevresinde yerleşim merkezlerinde de alarm zillerinin çaldığına dikkat çekildi. Filistinli işçiler internet ortamında roket saldırısı esnasında Tel Aviv'de hareketin tamamen durduğunu gösteren videolar yayınladı. Bu da saldırının işgalcilerde ciddi endişeye sebep olduğunu belgeledi. Birçok kişi alarm zillerinden dolayı sığınaklara girdi. Bunların arasında işgal rejiminin İletişim Bakanı da var.

Diğer yandan siyonist işgal güçlerinin savaş uçakları Gazze'ye yönelik hava saldırılarını bugün de sürdürdü. Bugünkü saldırılarda şimdiye kadar iki kişinin şehit edildiğinin birçok kişinin de yaralandığının tespit edildiği haber verildi.

Gazze'deki Avrupa Hastanesi Müdürü Yusuf El-Akkad, Hanyunus'a yönelik saldırıda yaralananlardan ikisinin durumunun çok kritik olduğunu duyurmuştu. Daha sonra bunlardan birinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca bir başka şehidin naaşının da Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldığı Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

İşgal uçakları ayrıca tarım arazilerini hedef alan saldırılar da gerçekleştirdiler.

İşgal güçlerinin dün sabah Filistin'in Gazze Şeridi'ndeki Gazze ve Refah şehirlerine düzenledikleri hava saldırılarında 4'ü çocuk 13 kişi şehit edilmiş 20 kişi yaralanmış, akşam saatlerinde de Gazze'nin güneyindeki Hanyunus'un doğusunda bulunan El-Karare kasabasında bir arabayı hedef alan hava saldırılarında 2 kişi şehit edilmişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi