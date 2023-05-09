Suriye'den İsrail'in Gazze saldırılarına tepki

Suriye medyasına göre; Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara sert bir şekilde tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, işgal altındaki Filistin’de işlemekte oldukları savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dizisine bir yenisini daha ekledi. İsrail’in bugün şafak vakti Gazze Şeridi’ne yönelik saldırısı, 13 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Artık kınama ve kınama sözleri yetmiyor, şimdi yapılması gereken, İsrail’in Filistin halkına yönelik bu katliamlarına son verecek gerçek tedbirlerin alınması ve kendi iç krizlerini örtbas etmeye çalışan Siyonist yetkililerin hesap vermesidir.

Suriye, şehit ailelerine en derin başsağlığı dileklerini iletir ve Filistin halkına ve onların haklı davasına desteğini yineler." ifadelerine yer verildi.

Şam hükümeti, bu tür barbarca eylemlerin Filistin halkının tam haklarını elde edinceye kadar mücadelesini sürdürme kararlılığının artmasına yol açacağını vurguladı.