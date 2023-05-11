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11 May 2023 10:42

Gazze saldırısında şehit sayısı 25'e yükseldi

Gazze saldırısında şehit sayısı 25'e yükseldi

Siyonist Rejim güçlerinin işgal altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 25'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından Siyonist Rejim saldırıları sonucu şehit olan ve yaralananlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Siyonist Rejimin 9 Mayıs Salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 25'e, yaralı sayısı 76'ya yükseldi.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, yaptığı yazılı açıklamada, roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'nin işgalci rejim saldırısında şehit olduğunu doğruladı.

Hareket, daha önce yaptığı açıklamada, Siyonist Rejimin saldırılarında askeri kadrolarından üst düzey 3 ismin şehit olduğunu duyurmuştu.

Gazze'deki sağlık kaynakları, işgalci rejimin Gazze Şeridi'ne salı gününden itibaren düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 21 kişinin şehit olduğunu, 64 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

News Code 1909226

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