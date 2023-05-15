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15 May 2023 12:30

İran'dan Türkiye'ye seçim tebriği

İran'dan Türkiye'ye seçim tebriği

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Türkiye'de yapılan cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne dair tebrik mesajı yayınladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Twitter üzerinden Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Kenani'nin yaptığı paylaşımda, "Komşu Müslüman ülkede pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine Türk halkının yüksek katılımı ve seçimlerin başarıyla gerçekleşmesi, demokrasi zaferinin bir tezahürüdür.

Bu zaferden dolayı Türkiye halkını, seçim organizatörlerini, ülke liderlerini ve siyasi partilerini kutluyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için dün sandığa gitti.

News Code 1909298

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