  1. Türkiye
20 May 2023 08:38

Cumhurbaşkanı seçimi için bazı ülkelerde sandıklar bugün kuruluyor

Cumhurbaşkanı seçimi için bazı ülkelerde sandıklar bugün kuruluyor

Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'taki ikinci turu için yurt dışında oy verme işlemi bugün başlıyor. Bazı ülkelerde seçmenler sadece 1 gün oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için oy verme süreci yurt dışında bugün başlıyor.

Umman'daki Türk seçmenler sadece 20 Mayıs'ta oy kullanabilecek.

Bosna Hersek, Çin, Özbekistan, Irak, İran, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Türkmenistan ve Ukrayna'nın da aralarında olduğu 27 ülkede oy verme işlemi yarın akşama kadar devam edecek.

15 ülkede sandıklar 22 Mayıs akşamına kadar açık

Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan,İspanya, Kazakistan, Rusya ve Suudi Arabistan da dahil toplam 15 ülkede kurulacak sandıklar 22 Mayıs akşama kadar açık kalacak.

Finlandiya'daki seçmenler 23 Mayıs akşamına kadar oy verebilecek.

17 ülkede 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İrlanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yunanistan'ın da aralarında olduğu 17 ülkedeki sandıklarda 24 Mayıs akşamına kadar oy kullanılabilecek.

News Code 1909356

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler