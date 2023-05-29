İran-Umman ekonomik ilişkileri yatırım aşamasına geldi

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın İran ziyareti sırasında iki ülkenin üst düzey heyetleri ile düzenledği ortak toplantısında, Tahran ve Maskat'ın bölgesel işbirliği, bölge halklarının güvenlik, barış ve refahının güçlendirilmesi ve istikrara kavuşturulması konusunda ortak görüşlere sahip olduğunu belirterek, "İki ülke ilişkileri ticari aşamadan yatırım aşamasına gelmiş ve bölgesel yakınsamanın güçlendirilmesine yönelik ortak görüş ve yaklaşımlar fimabeyn ilişkileri geliştirebilir" dedi.

İki ülkenin sanayi, ticaret, iletişim, savunma ve güvenlik işleri, karayolu ve demiryolu hatları, deniz taşımacılığı ve transit, mali ve parasal mübadele ve enerji sektörlerindeki kapasitelerini işbirliğini geliştirmek için uygun alanlar olarak güren Reisi, İran ve Umman yetkilileri arasında yatırımların artırılması alanında yapılan görüşmelere değinerek, ortak yatırım geliştirme destek fonunun tamamlanmasına vurgu yaptı.

Yemen ve Filistin ile ilgili konularda iki ülkenin ortak tutumlarına atıfta bulunan Reisi, Umman'ın ve özellikle Sultan Heysem bin Tarık'ın Yemen ve Filistin halkının haklarının elde edilmesindeki rolünü takdir etti.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık da bu toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin arttığını ifade etti.

Heysem bin Tarık, "İki ülke arasındaki ticaret hacmi iki katına çıkmış olsa da, iki ülkenin farklı kapasiteleri göz önünde bulundurulduğunda, ilişkilerde istenilen sevideyen hala uzaktayız " dedi.

İki ülke arasında transit iş birliğinin geliştirilmesi, deniz taşımacılığı hatlarının genişletilmesi, para ve bankacılık işlemleri ile enerji mübadelesinin artırılması da üst düzey İran ve Umman heyetlerinin ele aldığı diğer konulardı.