Umman Sultanı Tahran'da

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak bugün Tahran'a geldi.

Umman Sultanı Tahran Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir tarafından karşılandı.

Umman Sultanı başkent Tahran’daki Saadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Heysem bin Tarık'ın iki gün sürecek Tahran ziyaretinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Umman Sultanı telefonda görüşmüştü.