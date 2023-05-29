Ayetullah Hamanei'den Umman'la işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüştü.

Görüşmede Ayetullah Hamanei, İran-Umman ilişkilerinin iyi, sağlam ve güçlü olduğunu belirterek, “İran-Umman ilişkilerinin her alanda geliştirilmesinin her iki tarafın da lehine olduğuna inanıyoruz” dedi.

İran-Umman müzakereleri hakkında Ayetullah Hamanei, "Önemli olan ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve müzakerelerin somut sonuçlara ulaşılana kadar ciddiyetle takip edilmesidir." ifadesini kullandı.

İslam Devrimi Lideri, Siyonist Rejim’in bölgedeki varlığının tehlikesine işaret ederek, “Siyonist Rejim ve destekçilerinin politikasının amacı anlaşmazlık yaratmak ve bölgesel barışı bozmaktır. Bu nedenle tüm bölge ülkeleri bu konuya dikkat etmesi gerekir." açıklamasını yaptı.

Ayetullah Hamanei, stratejik öneme sahip Hürmüz Bağazı’nı paylaşan Umman ve İran arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Umman Sultanı'nın Mısır'ın İran’la diplomatik ilişkileri yeniden teisis etme isteğine ilişkin açıklamasına atıfta bulunan Ayetullah Hamanei, "Bu tutumu memnuniyetle karşılıyoruz ve bu konuda hiçbir sorunumuz yok.” dedi.

Ayetullah Hamanei, İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşılayan Umman Sultanı’nın yorumu hakkında , “Bu, Sayın Reisi hükümetinin komşular ve bölge ülkeleri ile ilişkileri geliştirme yönündeki iyi politikasının sonucudur.” diye konuştu.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ayrıca, devletler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesiyle birlikte İslam dünyasının şanına kavuşmasını umduğunu dile getirdi.

Görüşmede Umman heyetinin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de hazır bulundu.