Umman Sultanı İran ziyareti öncesi Belçika Kralı ile görüştü

Arap medyasına göre; Belçika Kralı Philippe, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Maskat hükümetinin arabuluculuğunda İran ve Belçika arasında sağlanan tutuklu takası konusu ele alındı.

Bekçika Kralı, Umman Sultanı’na İran-Belçika tutuklu takası için yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Umman Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada, İran ve Belçika'nın, her iki ülkede tutuklu bulunan vatandaşlarının karşılıklı serbest bırakılması için Umman aracılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, Tahran ve Brüksel'den serbest bırakılan tutukluların, ülkelerine gönderilmek üzere Umman'ın başkenti Muskat'a ulaştırıldığı ifade edildi.

İran ile Belçika arasında imzalanan, karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşma 2022'de iki ülkenin parlamentosunda onaylanmıştı.