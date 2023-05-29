İran ve Umman'dan ortak bildiri

İki günlük resmi ziyaret kapsamında dün başkent Tahran’a gelen Umman Sultanı Heysem bin Tarık, İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Reisi ile Umman Sultanı’nın görüşmesinin ardından yayımlanan ortak bildiride, Tahran ile Maskat arasında ticaret, enerji, yatırım ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik ortak kararlılığın vurgulandığı kaydedildi.

Bildiride, “İran ve Umman liderleri, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesi ve sürdürülmesine vurgu yaparken hükümet yetkililerinden çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmasının hazırlanması için gerekli adımlar atmalarını istedi.

Her iki taraf da ikili ilişkilerin yüksek seviyeye ulaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin geçen sene Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ın davetlisi olarak Umman'a yaptığı ziyaretin ardından karşılıklı ilişkilerin iveme kazandığına değindiler.

Taraflar, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla ortak komite ve çalışma grupların oluşturulması ve aynı zamanda çeşitli ortak toplantıların yapılmasına vurgu yaptılar." ifadelerine yer verildi.

Liderler görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtilen bildiride şunlar kaydedildi:

"Görüşmede barış ve istikrarın güçlendirilmesi için çeşitli güvenlik, siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda yapıcı çabaların önemini vurgulayan liderler iki ülke arasındaki siyasi istişarelerin devam etmesini memnuniyetle karşıladılar.

Liderler görüşmesinde komşu ülkeler arasındaki sorunları çözmek ve ilişkileri güçlendirmek için bölgede diyalog kültürünün yaygınlaşmasının önemine işaret edildi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Reisi, bölgesel ve uluslararası arenada yapıcı ve mantıklı politikalar izleyen Umman Sultanı'nın çabalarını takdir etti.

Umman lideri de Reisi hükümetinin çalışmalarını takdir ederek, Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkelerin yakın işbirliğinin bölgesel istikrar ve barışın sağlanmasına yol açacağına inandıkarını dile getirdi."