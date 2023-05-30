Emir Abdullahiyan Umman Sultanı'nın Tahran ziyaretini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya Twitter hesabından Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ın Tahran ziyaretini değerlendirdi.

Bakan Emir Abdullahiyan'ın paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Umman Sultanı'nın Tahran ziyareti, İran ile Umman arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirmesi için önemli bir adımdı.

13. Tahran hükümetinin komşu ülkeler ve bölgedeki devletlerle ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine dayanan komşuluk politikası İslam Devrimi Lideri'nin desteğiyle ciddi bir şekilde ilerlemektedir."

Umman Sultanı Heysem bin Tarık İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle 28 Mayıs'ta Tahran'a gelmişti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve beraberindeki heyeti kabul etmişti.