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29 May 2023 10:12

Paşinyan'dan Erdoğan'a tebrik mesajı

Paşinyan'dan Erdoğan'a tebrik mesajı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinden dolayı tebrik etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı  kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesinden dolayı Twitter hesabından tebrik etti.

Nikol Paşinyan, "iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini" vurguladı.

Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı kutluyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Cumhuriyet

News Code 1909549

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