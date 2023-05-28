Erdoğan'dan ilk açıklama: İradeyi koruma zamanı

Türk medyasına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, sandıklar kapandıktan sonra ilk açıklamayı yaptı.

Erdoğan Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakârca görev yapan her bir dava arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti!" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Seçim sonuçlarına ilişkin bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde yayın yasağı daha önce de kaldırılabilecek.