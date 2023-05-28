  1. Türkiye
28 May 2023 19:41

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs ikinci tur sonucu

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs ikinci tur sonucu

Türkiye'de oy kullanma işleminin saat 17.00 itibarıyla sona ermesinin ardından sayım ve döküm işlemi başladı. Saat 18.15 itibarıyla veri akış ve yayın yasağı sona erdi.

Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sonuçlar açıklanmaya başladı.

2 adayın pusulada olduğu cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA'nın sonuçlarına göre son durum şöyle:

AA'ya göre;

Açılan Sandık: Yüzde 91.06

Katılım Oranı: Yüzde 84.9

Erdoğan: Yüzde 52.61

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.39

ANKA'ya göre;

Açılan Sandık: Yüzde 90.57

Katılım Oranı: Yüzde 84.68

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.24

Erdoğan: Yüzde 50.76

News Code 1909540

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler