Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs ikinci tur sonucu

Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı.
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sonuçlar açıklanmaya başladı.
2 adayın pusulada olduğu cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA'nın sonuçlarına göre son durum şöyle:
AA'ya göre;
Açılan Sandık: Yüzde 91.06
Katılım Oranı: Yüzde 84.9
Erdoğan: Yüzde 52.61
Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.39
ANKA'ya göre;
Açılan Sandık: Yüzde 90.57
Katılım Oranı: Yüzde 84.68
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.24
Erdoğan: Yüzde 50.76
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