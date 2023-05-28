Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs ikinci tur sonucu

Türkiye bugün cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için sandık başındaydı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda sonuçlar açıklanmaya başladı.

2 adayın pusulada olduğu cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) ve ANKA'nın sonuçlarına göre son durum şöyle:

AA'ya göre;

Açılan Sandık: Yüzde 91.06

Katılım Oranı: Yüzde 84.9

Erdoğan: Yüzde 52.61

Kılıçdaroğlu: Yüzde 47.39

ANKA'ya göre;

Açılan Sandık: Yüzde 90.57

Katılım Oranı: Yüzde 84.68

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49.24

Erdoğan: Yüzde 50.76