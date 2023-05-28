Sandıkların büyük çoğunluğu açıldı, "Erdoğan kazandı"

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Saat 18.15 itibarıyla yayın yasağının kalkmasıyla seçim sonuçları büyük oranda netleşti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 52'nin üzerine oy alması sonrasında sosyal medyada "Erdoğan kazandı" paylaşımları yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı paylaşımda "Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.