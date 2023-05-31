İran ile Türkmenistan arasında 5 anlaşma imzalandı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov dün bir araya geldi.

Görüşmenin arsından Cumhurbaşkanı Reisi ile Berdimuhamedov’un huzurunda 2 işbirliği belgesi ile 3 mutabakat zaptı imzalandı.

İran ile Türkmenistan arasında uluslararası taşımacılık, tarım ürünleri ihracatı, enerji, eğitim ve yatırım alanlarını kapsayan 5 işbirliği belgesi imzalandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’un 15 Haziran 2022’deki Tahran ziyareti sırasında iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi çerçevesinde ekonomi, ticaret, televizyon ve radyo yayıncılığı işbirliği, kültür, yatırım ve ulaştırma alanında 9 anlaşma, işbirliği protokolü ve mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Gurbanguli Berdimuhammedov, resmi ziyaret çerçevesinde beraberindeki heyetle dün Tahran’a gelmişti.