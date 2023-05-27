Reisi, OPEC Genel Sekreteri'ni kabul etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Heysem el-Gays ile bir araya geldi.

Reisi bu görüşmede OPEC üyelerinin birbirleriyle olan yapıcı ilişkilerini bu uluslararası örgütün başarısında önemli bir faktör olarak değerlendirerek, "İran'ın bu örgütle her zaman yapıcı bir işbirliği olmuştur ve temel amacımız bu işbirliğini sürdürmek ve seviyesini güçlendirmektir." dedi.

Reisi, "Bazı batılı ülkeler, çıkarlarını güvence altına almak için OPEC üyesi ülkeler arasında bölünmeler ve anlaşmazlıklar yaratmaya çalışmaktadırlar. Bu eylemlerin karşısında OPEC üyeleri, uyumlarını güçlendirerek bu hedeflerin gerçekleşmesini önlemelidir." ifadesini kullandı.

OPEC Genel Sekreteri de İran'ın OPEC örgütünün kurucu üyelerinden biri olarak bu örgüt ve üyeleriyle her zaman faydalı, etkin ve yapıcı işbirliği içinde olduğunu belirterek, "İran ister bakan düzeyinde ister teknik düzeyinde her zaman OPEC üyelerinin uyumunu ve birliğini güçlendirme yönünde hareket etmiştir." dedi.

Petrol piyasasının son durumunu anlatan Heysem el-Gays, " OPEC üyeleri arasındaki fikir birliği ve İran'ın yapıcı desteği ve işbirliğinden yararlanarak piyasaya huzur getirebilmemizi temenni ederiz" ifadelerind bulundu.

