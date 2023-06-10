Pakistan’dan İran'ın deniz koalisyonu teklifiyle ilgili açıklama

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, bölgedeki güvenliği korumak için aralarında Suudi Arabistan’ın da bulunduğu ülkelerle bir deniz koalisyonu kuracaklarını belirtmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mumtaz Zehra Beluç, İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, “Şu anda yapılan açıklama hakkında yorum yapacak durumda değiliz. Bu açıklamayı gördük ve Pakistan ile ilgili herhangi bir öneriyi değerlendireceğiz.” dedi.

Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, İran’ın teklifini memnuniyetle karşılayarak, Ortadoğu ve Fars Körfezi bölgesinde barışın korunmasının kritik önem taşıdığını söylemişti.