Deniz terörizmiyle mücadele, İran ve Pakistan'ın ortak hedefidir

Pakistanlı mevkidaşı Muhammed Emced Han Niyazi'nin davetine icabetle Pakitan'ı ziyaret eden İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani bu ziyaretin amaçlarını açıkladı.

Amiral İrani, "Daha önce Pakistan ile deniz tatbikatları gibi güzel ilişkilerimiz olmuştu. Ayrıca İran ve Pakistan da Hint Okyanusuna Kıyısı olan Ülkelerin Deniz Kuvvetleri Örgütü (IONS) zirvesine üyedir." dedi.

Amiral İrani, "Bu ziyaretin amaçlarından biri güvenlik alanıyla, özellikle de deniz terörizmiyle ilgiliydi." ifadesini kullandı.

Amiral İrani, İran-Pakistan ortak deniz tatbikatıyla ilgili olara şunları söyledi:

"Çin, Rusya ve İran'ın katılımıyla bugüne kadar üç turda deniz güvenlik kemeri tatbikatı gerçekleştirdik. Üçüncü dönemde Pakistan bu tatbikatlara gözlemci göndermişti. İnşallah bu yılın sonunda yapılacak olan dördüncü döneme pratik olarak katılarak askeri birlik gönderecek."