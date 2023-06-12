Çin ve Arap ülkeleri arasında 30 anlaşma imzalandı

Suudi Basın Ajansı'nın (SPA) aktardığı haberde, Çin ve Arap ülkelerinin teknoloji, yenilenebilir enerji, tarım, gayrimenkul, maden, lojistik, turizm ve sağlık alanlarında çeşitli anlaşmalar imzaladığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ile sürücüsüz teknolojilerin geliştirilmesi ve elektrikli araç üretimi konusunda uzmanlaşmış Çinli şirketin, ortak girişim kurmak üzere 21 milyar Suudi riyaline anlaşma imzaladığı belirtildi.

Haberde, otomobillerin üretim ve satışı takvimlerinin belirlendiği de bildirilirken, imzalanan 30 ayrı anlaşmada toplam yatırım değerinin 9.9 milyar doları bulduğu ifade edildi.

Kaynak: Sputnik